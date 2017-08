La Juventus non molla José Gimenez, difensore classe '95 dell'Atletico Madrid, candidato molto apprezzato dai vertici bianconeri per sostituire Leonardo Bonucci. Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Fabio Paratici ha incontrato nuovamente il procuratore del calciatore, Paco Casal. L'uruguaiano, con passaporto spagnolo, andrà in scadenza il 30 giugno 2017 e non ha ancora deciso se rinnovare o meno. La destinazione bianconera sarebbe molto gradita e per questo la Juve lavora con insistenza per portarlo a Torino fin da subito, soprattutto considerando che per i Colchoneros è un profilo sacrificabile.