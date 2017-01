La Juve lavora per portare subito a Torino Rodrigo Bentancur, ma intanto arrivano parole di spessore che sembrano confermare ulteriormente la bontà dell'operazione messa su dalla Signora. A pronunciarle è Juan Roman Riquelme, un'istituzione in Argentina, oltre che uno dei più grandi talenti del calcio recente. "Ho visto poca gente in vita mia con il suo tocco di palla - ha detto l'argentino -. Quando prende la sfera ti dà sempre la sensazione che qualcosa possa succedere". Non male come biglietto da visita.