Torna di moda il nome di Marcoper il centrocampo della Juventus. La Stampa traccia uno scenario di mercato che potrebbe verificarsi quando Neymar lascerà il Barcellona per firmare per il PSG: gli spagnoli potrebbero bussare alla porta della Juventus per ottenere il cartellino di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della nazionale argentina. I bianconeri, dal canto loro, hanno pronta una grossa offerta per riportare in Italia Marco Verratti, regista classe 1992 della nazionale italiana.