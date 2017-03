Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nemanja Matic sarebbe nuovamente pronto a lasciare Stamford Bridge. Nell’era di Antonio Conte per il serbo ha vissuto una vorticosa serie di situazioni contrastanti: dapprima incedibile (a maggior ragione alla Juve), poi sul mercato, poi nuovamente perno del progetto del tecnico salentino ed ora sul piede di partenza pronto a cambiare squadra, togliendosi una volta per tutte la casacca del Chelsea. Il contratto del giocatore in forza ai blues è in scadenza nel 2018, condizione che lo rende particolarmente appetibile, anche dalla Juventus. Nell’ottica di una rivoluzione tattica da portare avanti in casa Juve, mettendo sul rettangolo verde un centrocampo a due, il roccioso serbo sembra essere perciò davvero un papabile innesto per la stagione che verrà.