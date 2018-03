Tra le molte opzioni per il centrocampo valutate dalla Juventus c'è anche Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta stimato fortemente da Max Allegri, che lo ha allenato ai tempi del Milan. Il club bergamasco lo riscatterà dal Benfica per 4 milioni di euro, per poi cederlo e realizzare un'altra grande plusvalenza. I bianconeri sono al lavoro da diversi mesi, ma occhio alla Roma: come riporta alfredopedulla.com, Eusebio Di Francesco avrebbe voluto Bryan già ai tempi di Sassuolo e l'affare, per giallorossi e Atalanta, sarebbe un modo di recuperare il giusto binario dopo l’affaire Kessié. Molto dipenderà anche dalla posizione di Lorenzo Pellegrini, seguito da vicino anche dalla Juve stessa.