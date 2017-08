Non accadeva dal 2013, da quando il Milan accompagnava alla porta dei preliminari Champions il PSV Eindhoven per fare l'ingresso tra le grandi d'Europa. 4 anni dopo, ecco il Napoli che, eliminando il Nizza di Balotelli e Sneijder, raggiunge Juve e Roma nella fase a gironi della Champions League, regalando all'Italia 3 squadre nella massima competizione europea per club. Poco, in confronto alle 5 inglesi, ma tanto per chi, nelle ultime stagioni, ne aveva solamente 2. La squadra di Allegri in prima fascia, le bande di Di Francesco e Sarri in terza nelle urne Champions, che domani alle 18 si schiuderanno per comporre i gironi. E i pericoli sono tanti.



ATTENTA JUVE! - Da quando in prima fascia ci sono i campioni nazionali, compresi quelli di Portogallo, Ucraina e Russia, l'élite delle urne ha subito un calo di qualità, facendo sorridere quelli del piano di sotto, in seconda fascia, che possono pescare avversari di un livello più basso. Buffon e compagni, quindi, nonostante la comodità della prima fascia, ha la possibilità di pescare un girone da incubo con Barcellona, Liverpool e RB Lipsia. Più comodo, invece, un eventuale girone con Porto, Anderlecht e Maribor.

Girone difficile: Barcellona/PSG, Liverpool, RB Lipsia.

Girone facile: Porto, Anderlecht, Maribor.



PERICOLI DA TERZA FASCIA - Roma e Napoli convivono nella terza fascia, con i giallorossi che inizialmente erano in quarta, ma che con gli incastri del preliminari è riuscita a guadagnare posizioni. Un cammino più facile con una tra Shakhtar, Benfica e Spartak Mosca in regalo dalla prima fascia; uno da incubo, invece, se si dovesse pescare una tra Real e Bayern Monaco...

Girone difficile: Real Madrid, Manchester United, RB Lipsia. (Bayern, Barcellona e Celtic l'alternativa).

Girone facile: Spartak Mosca, Porto, Maribor.



PRIMA FASCIA: Real Madrid, Bayern, Chelsea, Juve, Benfica, Monaco, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk.



SECONDA FASCIA: Barcellona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Siviglia, Manchester City, Porto, Manchester United.



TERZA FASCIA: Napoli, Tottenham, Basilea, Olympiacos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Besiktas.



QUARTA FASCIA: Celtic Glasgow, CSKA Mosca, Qarabag, Apoel, Maribor, RB Lipsia, Feyenoord, Sporting.