Lo scambio fra Juventus e Cagliari che porterà in Sardegna il difensore bianconero classe '97 Filippo Romagna e a Torino il centrale rossoblù Dario Del Fabro non è ancora del tutto concluso. In questo vuoto, con la distanza nelle valutazioni dei due cartellini, si sta inserendo la Spal, che vorrebbe prelevare Romagna in prestito.