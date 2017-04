Tegola per la Juventus, che rischia di perdere Daniele Rugani fino al termine della stagione. Di seguito il bollettino pubblicato dal sito ufficiale dei bianconeri: "A causa della persistenza della sintomatologia post-contusiva al ginocchio destro, Daniele Rugani in data odierna è stato sottoposto a controllo TAC che ha evidenziato la presenza di una infrazione della corticale della testa del perone. Il calciatore verrà valutato e monitorato nelle prossime settimane".



VERSO IL MONACO - Dopo l'allenamento di recupero sostenuto ieri dai giocatori impegnati a Bergamo contro l'Atalanta, questa mattina la Juventus si è concentrata sul prossimo match, dedicandosi non solo al lavoro tecnico e atletico, ma anche alla parte tattica, curando i movimenti e i meccanismi da replicare allo Stade Louis II contro i monegaschi. Domani, a due giorni dalla gara, il gruppo sarà nuovamente a Vinovo al mattino per una nuova seduta in vista dall'andata delle semifinali di Champions League.