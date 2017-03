Il futuro è di Daniele Rugani. In Nazionale, con il difensore classe '94 che con tutta probabilità partirà titolare nell'amichevole contro l'Olanda, ma anche alla Juventus. Anche con i campioni d'Italia, infatti, il passaggio di testimone è ormai in atto: l'ex Empoli prenderà gradualmente il posto di Andrea Barzagli, nel ruolo di leader fisico e carismatico della difesa bianconera. Da alternativa alla BBC a nuovo fulcro della retroguardia di Allegri, così come per quella di Ventura: Rugani, come il suo "predecessore" è pronto a fare la storia.