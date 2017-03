Ai microfoni di Mediaset Premium è andato in scena un curioso siparietto tra Sacchi e Dybala, attaccante della Juve: "Sei un grande talento, ma una cosa che non mi piace di te è che protesti troppo con gli arbitri. Peccato perchè a Palermo non lo facevi... Devi capire che sei un esempio per i bambini, hai un viso pulito. Sei un genio del calcio, mantieni questa tua figura"". La risposta: "E' vero ha ragione, ma è una cosa che in campo mi viene spontanea, non dovrei farlo, lo so".