Ora ci siamo, come anticipato ieri da Calciomercato.com La società bianconera aveva già raggiunto l'accordo con l'entourage del giocatore, oggi pomeriggio è arrivata anche l'intesa tra le due società: l'occasione l'ha data l'assemblea di Lega per l'assegnazione dei diritti tv, Marotta e i rappresentanti della(Osti e Pradè) hanno avuto modo di parlare dell'attaccante ceco e sbloccare l'affare.Manca ancora qualche dettaglio da limare sulla formula, ma c'è accordo sulla cifra: la Juve riconoscerà alla Samp i, le parti si rivedranno per stabilire se il pagamento avverrà solo in una soluzione, in due rate e se prevederà o meno l'inserimento di contropartite tecniche.Schick, che oggi ha chiamato personalmente la Samp per comunicare la volontà di trasferirsi da subito,, poi la palla passerà a Massimiliano Allegri: il tecnico avrà dunque modo di valutare l'attaccante da vicino e decidere poi con la dirigenza se trattenerlo o meno, una soluzione che permetterà al club torinese di temporeggiare anche su Keita. Schick-Juve, mancano solo pochi dettagli per completare l'affare e arrivare alla firma del quinquennale che legherà il ceco ai bianconeri.