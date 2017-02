Il futuro di Alexis Sanchez è sempre più lontano da Londra: oltre ad essere in scadenza di contratto nel giugno 2018, infatti, il cileno ha manifestato la sua voglia di andare via dall'Arsenal per proseguire la carriera altrove. La Juve vaglia i possibili scenari e, secondo il Daily Mirror, avrebbe già contattato i Gunners per metterli al corrente del proprio gradimento nei confronti del giocatore. Arrivare al cileno in estate, tuttavia, non sarà semplice: il cileno, infatti, è oggetto dei desideri di squadre come Inter, Atletico Madrid e Psg. Ciò che è certo, insomma, è che in estate l'Arsenal sarà tempestato di offerte provenienti da ogni parte d'Europa per El Nino Maravilla.