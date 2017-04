Alexis Sanchez si è dimostrato ancora una volta decisivo con la maglia dell'Arsenal. Con il gol che ha deciso la semifinale di FA Cup contro il Manchester City il cileno è arrivato a quota 24 centri in stagione, che uniti ai 18 assist complessivi rendono l'idea del peso specifico del bomber ex Udinese. Un ruolino di marcia addirittura superiore a quello di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus, che in stagione di reti ne ha siglate 29 ma ha messo a segno appena 3 assist. Per questo gli uomini mercato bianconeri continuano ad osservare con attenzione gli sviluppi della situazione legata al contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2018: quella di Wembley potrebbe essere una delle sue ultime perle con l'Arsenal. Nel futuro, magari, Alexis e Gonzalo potranno esultare assieme.