Il mercato della Juventus guarda già al futuro. Il club bianconero é consapevole di aver costruito una rosa all'altezza e soprattutto completa in ogni reparto e per questo il lavoro del suo Marotta-Paratici é già orientato verso il prossimo mercato estivo.



IL NODO ALEX SANDRO - Secondo quanto riportato da Tuttosport c'é però un importante nodo che potrebbe cambiare una parte delle mosse dei dirigenti bianconeri ed é la scelta che farà Alex Sandro sul proprio futuro. Il terzino brasiliano é corteggiatissimo e ha più volte manifestato l'intenzione di andare via. La Juventus non si opporrebbe, ma si aspetta di creare un'asta internazionale per lui.



TRE SOSTITUTI - Nessuno in casa Juventus vorrebbe perderlo, ma se arriverà l'offerta monstre il club non vuole farsi trovare impreparato. Sono infatti tre gli obiettivi che Marotta e Paratici stanno tenendo sotto osservazione: il brasiliano classe '93 Wendell del Bayer Leverkusen, l'esterno spagnolo classe '95 del Valencia José Gayà e soprattutto Emerson Palmieri della Roma. I contatti con l'entourage dell'italo-brasiliano sono costanti e con la volontà della Roma di vederlo che é sempre più importante, il suo profilo va considerato in pole position nella lista degli obiettivi.