... provate solo a chiudere gli occhi ed immaginare la squadra dell'anno prossimo..senza Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Benatia, Asamoah, Lemina, Sturaro, Marchisio, Rincon, Mandzukic..incubo?? O forse no...mi spiego.. essendo un appassionato di calcio in generale, compreso fantacalcio, mi diverto a leggere ogni tipo di notizia di mercato e non ho potuto fare a meno in questa stagione di vedere un sacco di nomi importanti accostati alla compagine bianconera. Niente di strano direte voi, succede tutti gli anni...ma quest'anno sento qualcosa di diverso..non so spiegare di preciso cosa..ma i nomi sono talmente variegati e di giocatori con cartellini talmente costosi che mi viene da pensare che se solo ne acquistassimo un terzo, dovremmo per forza rassegnarci a qualche cessione eccellente. Ok , ci sono i soldi dello scudetto, della champions, della coppa italia, dello stadio... ma ad esempio, se solo comprassimo Tolisso e Douglas Costa ( giusto per fare 2 nomi a caso) andremmo vicini ai 100 milioni solo di cartellini ...In fondo di rinnovamento si parlava anche l'estate scorsa, a maggior ragione la prossima campagna acquisti della Juventus potrebbe essere orientata se non verso una rivoluzione sicuramente per un forte ricambio di energie. La difesa, per esempio, ne avrà ancora più bisogno che in questa stagione in cui attorno a Bonucci sia Barzagli e sia Chiellini hanno dovuto prendersi pause saltuarie dovute soprattutto a una condizione fisica non più brillante. È vero che il cambiamento è giù cominciato e che le basi per il futuro (vedi Rugani) sono già state gettate ma altri cambiamenti sono preventivati, a cominciare da Caldara. E così nel resto della squadra. Poi molto dipenderà dalla Champions, se la squadra supererà l'ostacolo Barcellona e se andrà ancora più avanti, le strategie di mercato ne risentiranno.