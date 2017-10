Poca spesa tanta resa. La Juventus è a caccia del rinforzo giusto, utile alla causa, 'amico' del bilancio. I casi Khedira, Pirlo o Pogba hanno fatto scuola, Marotta è sempre in prima linea nella ricerca di quei giocatori in scadenza che possano rappresentare un colpo tecnico per la Juve, in quest'ottica ha sul tavolo tre dossier, quelli di Goretzka, Emre Can e Ghoulam. Tre nomi, due ruoli, tre idee concrete. Per le quali l'ex direttore sportivo della Sampdoria e il suo braccio destro Paratici lavorano da tempo.



EMRE CAN DECIDI! - Emre Can è il primo nome sulla lista, l'obiettivo numero per il centrocampo. La Juve, che lo corteggia da mesi, vuole avere risposte prima della fine dell'anno. Il tedesco ex Bayern e Bayer continua a dire no alla proposta di rinnovo del Liverpool, ma ancora non si è promesso ai bianconeri che non vogliono farsi trovare impreparati. Per questo motivo, giurano in Germania, sono tornati forti su Goretzka, che non prolunga con lo Schalke e aspetta la proposta migliore per la sua carriera.



GHOULAM - Massima attenzione anche sul fronte Ghoulam, i cui agenti lavorano su due fronti. Con il Napoli, per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, e con le big europee, ingolosite dalla possibilità di prendere uno dei 10 esterni sinistri al mondo praticamente a zero. Tra queste c'è anche la Juve, che monitora con attenzione la situazione, pronta a intervenire.