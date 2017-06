Un tornado sul mercato. Sì,dopo le settimane magiche del Milan ricostruito a suon di colpi, senza intenzione di fermarsi (Conti, Kalinic, Krychowiak...). Ma adesso i bianconeri fanno sul serio: preso Szczesny in porta, prenotato Schick in dirittura d'arrivo per 5 milioni in più (saranno 30) ma con pagamento dilazionato in più anni, una questione in bilico per Keita Baldé con il Milan, l'idea concreta N'Zonzi. E soprattutto,- Il brasiliano è un'opportunità che la Juventus vuole cogliere, adesso. Ecco perché Marotta e Paratici stanno lavorando parallelamente su due trattative delicate, importanti e complesse per motivi diversi: Bernardeschi è un percorso legato alla Fiorentina che fa fatica a cederlo ai bianconeri , Douglas Costa un pezzo pregiato del Bayern con richieste da prima fascia., come Gonzalo Higuain, da top player.- Douglas Costa è in cima alle preferenze di Massimiliano, ma resta una trattativa difficile che intermediari e agenti stanno conducendo con esperienza e prudenza insieme alla dirigenza bianconera, Marotta e Paratici sono estimatori dell'ex Gremio e Shakhtar esattamente quanto Allegri. A proposito di agenti,. Un blitz vero e proprio quello dell'agente pronto a entrare nei vivo dei dialoghi per Costa, senza dimenticare mai la concorrenza, dalla Premier allo Zenit di Mancini. Tutti in fila, ma questa Juve è scatenata. Da Berna a Douglas, non molla niente: aspettando di affondare il colpo.