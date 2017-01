E pensare che l'inizio della settimana è il momento più spento. Così sussuranno da sempre le voci di chi vive il calciomercato nel cuore degli alberghi, gli addetti ai lavori, i protagonisti. Tutto destinato a infiammarsi nel cuore della settimana, da sempre. Non per questa Juventus. Non si prendono neanche un minuto di sosta, Beppe Marotta e Fabio Paratici. Da Torino a Milano, sono ore infuocate per il mercato della Juve tra gennaio, giugno e affari per il futuro remoto. Giovani e non, promesse e cessioni. In attesa di sistemare Simone Zaza e del sì di Patrice Evra al Valencia, due valigie pesanti nella hall di casa Juve per cui si attendono le risposte definitive, poi il via libera.



KOLASINAC IN PUGNO - Il contatto diretto con l'intermediario dell'operazione e con l'agente per Sead Kolasinac ha dato i suoi frutti: il giocatore ha detto sì al progetto Juventus, il contratto a scadenza a giugno apre alla soluzione a parametro zero, un'accelerata importante per sfidare la concorrenza dalla Premier League che non va ancora esclusa. Eppure, la Juve ha promesso a Kolasinac di considerarlo una prima scelta per l'estate, come De Sciglio e altri giocatori già inseriti in lista; ci sarà da fare delle scelte, ma il bosniaco va a scadenza e si può prenotare immediatamente. In più, Marotta e Paratici hanno proposto l'idea di prenderlo subito qualora partisse - come sembra - Patrice Evra: lo Schalke vuole una cifra sostanziosa, la Juve metterebbe 3/4 milioni sul piatto, non di più. La pista resta calda.



DA BENTANCUR A TOLISSO - Intanto, le strategie a centrocampo vanno rifinendosi. Preso Rincon, Marotta è pronto al blitz per chiedere al Boca Juniors di anticipare l'operazione Bentancur (nella foto di ole.com) già a gennaio. O meglio a febbraio, quando si completerà il Sub20 a cui il centrocampista sta prendendo parte con il suo Uruguay. Il Boca attende i 9 milioni circa dell'opzione da aprile in avanti, ma la Juventus approfondirà il discorso per capire se sarà possibile anticipare tutto senza ulteriori spese, semplicemente accontentando il giocatore. E lavorando dietro le quinte alla sorpresa per l'estate prossima, quando a centrocampo arriverà un colpo importante. I contatti con l'entourage di Corentin Tolisso sono quasi quotidiani, non è l'unico nella lunga lista dei dirigenti bianconeri. Pronti a stupire, senza fermarsi.