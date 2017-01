Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni la Juventus darà un'accelerata alla trattativa con lo Schalke 04 per Sead Kolasinac. Il club bianconero sta aspettando la decisione di Patrice Evra, corteggiato dal Crystal Palace, ma se questa non arriverà in tempi brevi si procederà a priori con l'offerta, da 2 milioni più 2 di bonus, per l'esterno bosniaco per non favorire la concorrenza di Arsenal e Chelsea.