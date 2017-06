Patrick Schick con ogni probabilità sarà un calciatore della Juve. Questa la notizia degli ultimi minuti, con la decisione presa ormai definitivamente da parte della società bianconera di completare l'acquisto del centravanti ceco classe '96 della Sampdoria. Schick andrà alla Juve dunque, in ogni caso. Sia che poi il club bianconero dovesse decidere di pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, sia che dal prossimo incontro con la Samp in programma domani dovesse essere delineata un'operazione differente con il coinvolgimento ad esempio di contropartite tecniche gradite al club blucerchiato. Un summit tra tutte le parti in causa che si terrà proprio per definire non solo le modalità dell'operazione ma anche e soprattutto per delinearne il progetto tecnico per l'immediato.

IL PROGETTO – Rimane ferma la convinzione del giocatore e del suo entourage di lasciare subito la Samp ed approdare di conseguenza immediatamente alla corte di Max Allegri, ma il club blucerchiato proverà fino all'ultimo a convincerlo a restare a Genova ancora per una stagione. Con la Juve che in tal caso non si opporrà a questa ipotesi nonostante ormai tutto sembri procedere verso un passaggio immediato in bianconero.



INTER BEFFATA - Battuta quindi la concorrenza di tutte le grandi, non solo in Italia. Borussia Dortmund e Monaco, Roma e Napoli, ma soprattutto l'Inter si erano mosse con decisione nei confronti del gioiello blucerchiato. I nerazzurri in particolare hanno avuto a lungo in pugno Schick, prima che la Juve decidesse di pigiare il piede sull'acceleratore e sorpassare a destra Suning. Assicurandosi così uno dei talenti più lucenti di tutto il campionato italiano.



