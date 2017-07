Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esito degli approfondimenti medici romani di Patrik Schick è atteso con ansia da Juventus e Sampdoria per lunedì, o nella peggiore delle ipotesi a metà settimana. I bianconeri non sembrano più disposti a pagare la cifra del vecchio accordo: era stato trovato in condizioni diverse. Marotta starebbe lavorando ad un prestito ponte, con possibilità di riscatto bianconero a gennaio quando il giocatore potr ebbe essere di nuovo idoneo. I doriani sono rigidi e per essere convinti vorrebbe un ulteriore passo della Juve, magari il prestito di qualche giovane.