#Dybala al momento del cambio: "Concha de tu madre" pic.twitter.com/I5R88wNhvS — Mauro Cossu (@maurocossu90) 22 ottobre 2017

Latorna da Udine con una vittoria di grinta e nervi, anche troppi: oltre al rosso a Mandzukic per proteste rischia di. Il motivo? L'atteggiamento polemico della Joya al momento del cambio: l'argentino non ha preso bene la decisione didi sostituirlo con Douglas Costa e, come mostrano le immagini televisive,Rischia di ripetersi quanto avvenuto la scorsa stagione, quando un episodio simile conportò a provvedimenti disciplinari, con l'esclusione del difensore dalla partita con il Porto (celebre l'immagine di Bonucci seduto su uno sgabello in tribuna).Nel corso di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi commenta duramente: ". Secondo me, Dybala dovrebbe imparare da lui come ci si comporta in simili occasioni". Anche l'ex centrocampista dell'Interpunge Dybala: L'Argentina ha un Messi e un vice-Messi e quindi è normale che giochi Messi.".