Nuova polemica in arrivo in casa Juve. A lanciarla è il sito tematico Torinogranata.it, che mette nel mirino la domenica ecologica organizzata dalla giunta guidata da Chiara Appendino. Il motivo è che il blocco del traffico rende più difficile raggiungere lo stadio, e, secondo i granata, coincide sempre con le domeniche in cui la Juventus è impegnata in trasferta: " Speriamo che la sindaca decida qualche domenica ecologica anche nelle giornate in cui gioca in casa la Juventus". Questo il messaggio. Ma intanto la prossima domenica ecologica è programmata per il 2 aprile. Juve a Napoli e Torino in casa contro l'Udinese...