La Juventus non molla la pista che porta al centrocampista dell'Anderlecht, Youri Tielemans. Il centrocampista classe '97 è un obiettivo concreto per il centrocampo e domani a Bruxelles osservatori del club bianconero assisteranno alla sfida contro il Gent valida per i playoff del campionato belga. Un blitz bianconero per uno dei talenti più apprezzati del panorama mondiale.