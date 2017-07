La Juventus è in pressing su Keita ed ha offerto 20 milioni di euro per portare l'attaccante senegalese a Torino. L'arrivo di Keita, però, creerebbe parecchio traffico in attacco e come riporta IlBianconero.com la Juve sta già certamente pensando ad una cessione in caso di arrivo a Torino dell'attaccante della Lazio. L'indiziato numero uno a lasciare lo Stadium sarebbe certamente Juan Cuadrado che costa tra i 30 ed i 35 milioni ed è ricercato da Milan, Roma e Inter in Italia oltre che da Arsenal e Psg all'estero.