Solo Rincon. Salvo sorprese la Juventus chiuderà il mercato con un solo arrivo a centrocampo. Sfumato Witsel, che ha scelto i soldi della Cina, trattati senza fortuna Tolisso e N'Zonzi, Marotta sta provando ad anticipare l'arrivo dal Boca Juniors di Rodrigo Bentancur, ma al momento i segnali non sono incoraggianti. Ecco perchè c'è il forte rischio che Allegri riparta con il solo General come volto nuovo e alternativa ai titolari, per affrontare una seconda parte di stagione nella quale ci sono tre obiettivi da centrare, nella quale è vietato fallire.



MEZZALA, PERCHE' SI' - Tra le prime scelte, tra gli intoccabili, c'è Marchisio, che oggi festeggia il compleanno. Ancora con la maglia della Juventus addosso. Da centrocampista tutto fare, box-to-box, a regista, il Principino nella sua carriera bianconera si è sdoppiato, garantendo la solita affidabilità ma non sempre lo stesso livello di prestazioni. Davanti alla difesa si è adattato, ha interpretato il ruolo in maniera diversa rispetto a Pirlo, limitandosi, in certe situazioni, a fare il compitino, a garantire equilibrio, senza grandi fiammate. Insomma, volante per necessità, per certi versi sacrificato. Soprattutto in questa stagione, la prima post Pogba, nella quale il livello qualitativo delle mezzali bianconere si è abbassato. Qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane: uno nuovo modulo, una nuova soluzione tattica, con Marchisio qualche metro più avanti. Per garantire ad Allegri maggiore tecnica e più soluzioni offensive.



MEZZALA, PERCHE' NO - Il pensiero, nella testa dell'allenatore di Livorno, c'è da tempo. C'è però un ostacolo che al momento rimanda la scelta, ovvero l'assenza di una vera propria alternativa davanti al reparto difensivo. Resta poi da capire se dopo due anni da regista Marchisio abbia ancora il passo per correre su e giù per il campo, senza perdere lucidità. Difficile credere di no.