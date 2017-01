Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus potrebbe salutare Patrice Evra già in questa finestra di mercato. Il terzino francese classe '81 è in scadenza di contratto a giugno e non ha nascosto negli ultimi tempi di accettare con fatica il fatto di aver perso posizioni nelle gerarchie di Allegri e di non giocare più con la consueta regolarità. Per il quotidiano torinese, la suggestiva ipotesi è un ritorno di Evra al Manchester United, club con cui ha vinto tutto e di cui è stato capitano prima di trasferirsi in bianconero.



Qualora Evra chiedesse di partire da subito, la Juve tornerebbe prepotentemente su Mattia De Sciglio, difensore di fascia sinistra del Milan in scadenza di contratto a giugno 2018 e vecchio pallino del club bianconero. Per convincere Montella a privarsi di uno dei suoi titolari, la Juventus è disposta ad offrire in cambio il cartellino di Simone Zaza, attaccante che non sarà riscattato dal West Ham e che, dopo il naufragio della trattativa col Valencia susseguente all'addio di Prandelli, ha espressamente fatto intendere di voler tornare in Italia mettendo il Milan in cima alla lista delle preferenze.