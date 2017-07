La Juventus sta aspettando gli esiti dei test fisici ai quali si è sottoposto in mattinata Patrick Schick. L'attaccante ceco deve avere ancora la piena abilitazione prima di scendere in campo con la Juve e stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport i bianconeri hanno già due nomi in serbo nel caso in cui la trattativa con la Samp saltasse: il primo è quello di Keita Balde, il secondo è quello di Moise Kean che potrebbe non lasciare Torino in prestito e diventare definitivamente il vice Higuain.