La Juve segue anche il difensore dell'Atletico Madrid, José Gimenez. Il classe '95 è in scadenza nel 2018 e secondo As all'orizzonte non c'è nessuna offerta di rinnovo. Questo potrebbe favorire sia una trattativa immediata che un eventuale accordo a gennaio per il trasferimento a parametro zero alla fine della prossima stagione.