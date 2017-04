La Juventus prepara l'assalto per Douglas Costa. Dalla Germania continuano a rincorrersi le voci di mercato sul brasiliano, pronto a lasciare il Bayern Monaco per provare una nuova esperienza. I campioni d'Italia sono in pole position e la destinazione italiana, d'altro canto, incontrerebbe il gradimento del giocatore. Che, intanto, ha già lasciato qualche "like" galeotto ai post della festa bianconera post-Barcellona sui social. La Juve rimane in attesa di un segnale dal club bavarese, con cui da tempo ha stretto un ottimo rapporto commerciale, per presentare una prima offerta: 25 milioni di euro, con bonus che faranno salire la cifra fino a 35.