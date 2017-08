Federico Bernardeschi attende ancora di esordire in Serie A con la maglia della Juve e più in generale di trovare la sua posizione all'interno dello scacchiere di Allegri. Il mister della Spal, Semplici, che lo ha conosciuto molto da vicino, però, dagli studi di Tiki Taka, andato in onda ieri sera, ha garantito per lui: "L'ho allenato, ha margini di miglioramento, può diventare un protagonista alla Juve". E questo è senza dubbio il pensiero che ha spinto la Juve ad acquistarlo