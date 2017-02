La Juve non molla Donnarumma, nonostante le dichiarazioni di rito. Intanto, però, il Milan si stringe intorno al suo talento: Galliani l'ha difeso, i tifosi ritirano ogni critica. Tutto ciò lascia comunque indifferente Mino Raiola, che non ha in programma alcuno scippo, ma vuole garanzie dalla dirigenza cinese. Non si parla di soldi, ma di progetti e ambizioni. E uno come Donnarumma di ambizioni ne ha tante, ovviamente.