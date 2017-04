La Juventus, dopo aver umiliato il Barcellona nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League, si conferma sempre di più regina d'Europa. Il club bianconero, ancora primo nel ranking Uefa, può contare adesso su 28.616 punti in classifica, oltre 2.000 in più rispetto all'Atletico Madrid secondo a pari merito con il Real.



LA CLASSIFICA:

1. Juventus 28.616

2. Atlético Madrid 26.400

3. Real Madrid 26.400

4. Barcelona 25.400

5. FC Bayern München 24.857

6. Borussia Dortmund 24.857

7. Leicester City 23.671

8. Paris Saint-Germain 22.550

9. AS Monaco FC 22.550

10. Sevilla FC 22.400