La Juventus non abbandona l’idea di arrivare a Marco Verratti: italiano, giovane, forte ed affermato, ha tutto per essere la vera bomba del mercato estivo. Il ragazzo ex Pescara però ha estimatori ovunque, con le maggiori società del mondo che lo cercano (Barcellona su tutte). Il momento non facile del PSG ha aperto qualche spiraglio, con il costo del cartellino che non scende sotto i 70 milioni. Il centrocampista è blindato fino al 2021 e a squadra parigina non ha la reale necessità di vendere: la Juve ci proverà, ma la strada che porta al talento abruzzese è ancora lunga.