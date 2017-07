Nonostante i contatti tra Juve e Siviglia si siano raffreddati nelle ultime settimane, i bianconeri continuano sempre a pensare a Steven N'Zonzi come possibile rinforzo per il centrocampo. Il francese costa 40 milioni di euro, la cifra della sua clausola, sotto la quale gli spagnoli non sembrano voler andare. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, Marotta e Paratici sperano comunque di poter arrivare al giocatore spingendo proprio sulla volontà di N'Zonzi che vuole lasciare l'Andalusia in estate. La Juve spera che N'Zonzi spinga per la cessione convincendo così il Siviglia ad abbassare le sue richieste.