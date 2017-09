Daniele Adani, opinionista Sky Sport, ha parlato di Rodrigo Bentancur prima della sfida tra Barcellona e Juventus: “Quando giochi alla Bombonera (stadio del Boca Juniors, squadra da cui i bianconeri l'hanno prelevato ndr) puoi giocare in ogni stadio del mondo. Penso che la Juventus come collettivo agevolerà la sua prestazione, lui può giocare in ogni zona del centrocampo. Certo, contro il Barcellona è tutta un’altra musica, ma il ragazzo ha le qualità per rappresentare una valida alternativa per il centrocampo di Allegri”.