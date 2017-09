Daniele Adani, dagli studi di Sky Sport, esalta la prestazione di Paulo Dybala contro il Chievo. “E’ differente, ha una differenza che mette in campo. E' come Mr. Wolf, risolve problemi. E’ un ragazzo che resta giovane, è un ’93, ma prosegue nel suo processo di crescita in maniera esponenziale. Quello che succede nella Nazionale argentina è significativo: con l’avvento di Sampaoli l'Albiceleste ha peggiorato una situazione già deficitaria. Ha tanti giocatori ma non giocano da squadra. Anche Dybala e Messi hanno fatto fatica”.