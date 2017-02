Alex Sandro ritroverà mercoledì sera da avversario i suoi ex compagni del Porto. La Juve acquistò il giocatore nell'estate 2015 proprio dai Dragoes, spendendo 26 milioni di euro e battendo così la concorrenza del Manchester City. L'esterno brasiliano, come riportato da Tuttosport, ha raccontato ai media brasiliani e ai compagni di squadra l'impegno che li attende in Champions League: "Sono ansioso e felice di tornare al Do Dragao. Quando il Porto scende in campo contro una grande d'Europa, come la Juve, riesce sempre a dare il massimo e gioca come fosse la partita della vita. Ecco perchè dico che dobbiamo stare attenti".