Niente Juventus a gennaio per Bentancur. Il centrocampista del Boca Juniors resterà in Argentina fino alla prossima estate. Lo conferma il tecnico degli Xeneizes, Barros Schelotto, a Tuttosport: "Ho parlato con il presidente Angelici della possibilità che vada alla Juve a gennaio ma il presidente mi ha rassicurato che dopo la cessione di Tevez non cederà nessun big fino all'estate. Per noi è importante, ne abbiamo bisogno per vincere il campionato". La società bianconera proverà a forzare con il Boca per portarlo a Torino subito.