Marco Bellinazzo ha parlato sulle colonne de Il Sole 24 Ore dell'innovazione rappresentata dal nuovo logo della Juventus. Questo il giudizio del giornalista, firma del blog Calcio&Business e autore dell'acclamato Goal Economy: "La campagna di internazionalizzazione sarà rafforzata dal luglio 2017 con il nuovo marchio, che se ha fatto storcere il naso ai tifosi più nostalgici, non potrà che rappresentare, come lo Stadium o il merchandising gestito in house, un punto di riferimento per gli altri club tricolori. Un modello da emulare e, perché no, anche da migliorare".