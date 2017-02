Come spesso gli capita negli ultimi tempi, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca ed ex attaccante della Juventus ai tempi di Platini, ha voluto punzecchiare la squadra di Allegri in un’intervista al Qs, in cui ha parlato della gara contro il Porto: «Di tutte quelle che ho visto in questi ottavi di finale, la sfida tra Porto e Juve è stata la più noiosa, basti pensare che mi sono addormentato sul divano. La Juve è andata in Portogallo cercando di ottenere un risultato utile, poi loro sono rimasti in dieci nel primo tempo e le cose di conseguenza si sono messe bene. La Juventus in attacco non ha cinque stelle ma soltanto tre, ovvero Higuain, Dybala e Mandzukic e bisognerà vedere se basterà questa triade per arrivare fino in fondo in Champions.