Nei giorni di stage azzurro alla guida di Giampiero Ventura, Mattia Caldara, uno dei giovani protagonisti di questa stagione, ha voluto parlare del suo presente e del suo futuro: «Il merito di tutti questi successi personali e di squadra va a Gasperini: il mister, infatti, è stato impeccabile nel dare fiducia e a far crescere giocatori come me, Petagna e Gagliardini ed i risultati si stanno vedendo. Meriterebbe di allenare una grande squadra». Il cartellino del difensore atalantino è già stato acquistato dalla Juventus: «Se andassi adesso alla Juve avrei la concorrenza di quattro o cinque mostri sacri, perciò il prossimo anno potrei ancora restare all’Atalanta: in fondo ho solo una ventina di presenze in Serie A, per vestire la maglia bianconera bisogna farsi trovare davvero pronti».