Davide Nicola, tecnico del Crotone, ai microfoni di Rai Sport ha parlato anche della Juve: "Non è un campionato di basso livello, possiamo apprezzare una Juve che vince sempre e una Roma che gioca bene. Ho visto Allegri arrabbiato dopo il pari a Bergamo dopo che poteva vincere perchè ha avuto le occasioni. Noi ci siamo andati 10 giorni fa a Bergamo e abbiamo preso cinque gol, ora è durissima affrontarli in casa loro. Però lì vedi la grandezza di una società, arrabbiarsi pur avendo giocato bene per un pari in casa di una squadra molto forte come l’Atalanta".