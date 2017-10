Alex Del Piero ha svelato un retroscena di mercato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Juve? E’ stato un percorso meraviglioso, ho amato e amo questa maglia come una parte di me. Il debutto, il primo scudetto, la Champions all’Olimpico... Non potrei scegliere un solo momento. E dire che dopo il primo anno stavo per andare al Parma. Non conosco nemmeno tutti i dettagli di quella trattativa, so solo che a un certo punto Marcello Lippi disse che il ragazzino come quarta punta gli andava benissimo.”