Alessandro Del Piero, ai microfoni di Uefa.com, lancia la Juve: "Il cammino è simile al nostro nel 1996: una big spagnola - Real per noi, Barça quest'anno -, una francese - Nantes e Monaco - e, se dovesse arrivare in finale contro il Real Madrid, ultimo atto contro i campioni in carica, come fu per noi con l'Ajax". Tutto torna, ma Alex non si affida alla fortuna: "A parte i giochini. questa Juve può arrivare in fondo, ha una compattezza difensiva unica in Europa e penso questo possa fare la differenza. Mi piace poi la capacità di leggere le partite e le vare situazioni all'interno di esse".