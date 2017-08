Dele Alli parla dell'amichevole di oggi pomeriggio contro la Juventus al sito ufficiale del Tottenham: "Come si prepara una partita così? Come tutte le altre. La Juve è una grande squadra, ma noi possiamo giocarcela contro chiunque. Questa dovrebbe essere prima di tutto una partita divertente per tutti i tifosi. Dobbiamo prepararci per il match più importante, quello conto il Newcastle. Dobbiamo fare una buona prestazione e dimostrare di essere pronti per la prima di campionato. Come sarà sfidare due centrocampisti come Pjanic e Khedira? Bisogna fronteggiare alcuni fra i migliori giocatori al mondo, come quelli che ha in rosa la Juve. Noi abbiamo fiducia, vogliamo sfidarli nel migliore dei modi".