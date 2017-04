È il momento di Paulo Dybala. Con la doppietta al Barcellona, la Joya della Juventus si è consacrata anche a livello europeo. Una sorpresa per tanti, ma non per Patrice Evra, che a Fox Sports ha dichiarato: "Non sono sorpreso da Dybala. È un buon amico, quando è arrivato dal Palermo sentivo troppe critiche nei suoi confronti. Paulo era giovane ed era forte solo a Palermo, dicevano. Io una volta in allenamento gli dissi: 'Io mi sono allenato con tantissima gente, e tu sei un fenomeno, per il tocco di palla che hai ti garantisco che sei un fenomeno. Continua a fare il tuo calcio, non ascoltare quello che dicono e diventerai un grande'. Quindi non sono sorpreso dal suo momento perché è un fenomeno".