Gago, centrocampista del Boca, ex Real Madrid e Roma, parla di Bentancur, prossimo giocatore della Juventus: "Bentancur è un centrocampista moderno, completo. Può calciare in porta con entrambi i piedi, è veloce ma è anche molto alto; ruba tantissimi palloni durante una partita. Può cambiare il ritmo del gioco a suo piacimento ed ha anche una buona spinta nel fare i dribbling. Naturalmente deve ancora crescere tanto data la giovane età. E' uno dei compagni con cui mi trovo meglio fuori dal campo. E' un ragazzo intelligente ed ha la testa sulle spalle, merito anche di tutta la sua famiglia che lo segue sempre molto. La Serie A è sicuramente diversa dal campionato argentino ma Rodrigo ha le potenzialità per trionfare in qualsiasi tipo di lega. Naturalmente dovrà affrontare un fisiologico periodo iniziale, perché cambierà culturà, lingua e compagni. Non sarà semplice ma ce la farà".