L'ex difensore ceco della Juventus Zdenek Grygera ha parlato a La Gazzetta dello Sport del connazionale Patrik Schick, attaccante della Sampdoria pronto a vestire la maglia bianconera: "La Juve non si pentirà di Schick, ha fatto un super colpo di mercato, non ce ne sono in giro di attaccanti così. Mai avuto dubbi sulle qualità e sulla testa di Patrik. Lui è davvero forte forte. Una società come la Juventus, così organizzata, non fa un investimento di questo tipo se non è convinta. Sa che il giocatore può crescere parecchio e può adattarsi ancora di più al vostro calcio così tattico e difficile: basti pensare come abbia capito certi meccanismi in tempi brevissimi".



EREDE DI NEDVED - "Pavel è il vicepresidente della Juventus, ed è un simbolo, un mito per tutti gli sportivi cechi. Per un giovane di Praga anche solo l’idea di seguire le tracce di Nedved, nella sua squadra, è uno stimolo, dà motivazioni in più. Così Schick può proseguire la tradizione ceca alla Juve ed è anche il futuro della nazionale: abbiamo bisogno di grandi giocatori come un tempo e lui lo è. Con Pavel parlo spesso: negli ultimi tempi è capitato che il discorso cadesse su Schick. Da subito abbiamo concordato sul fatto che fosse un giocatore da Juve Schick vada in ritiro e dia il massimo senza risparmiarsi. Con i primi allenamenti e le prime amichevoli, potrà convincere Allegri sul fatto che può essere subito utile tra i big. Schick sta diventando sempre più un centravanti, ma per me dà il meglio di sé nella posizione occupata ora da Dybala. Quando può partire da dietro, puntare l’uomo con la sua enorme tecnica in velocità. Certo, deve diventare più cattivo, feroce, decisivo sotto porta. Magari mettendo anche qualche chilo di muscoli".