Thierry Henry ha parlato al Sun di Kylian Mbappé, attaccante del Monaco finito nel mirino dell'Arsenal e della Juventus: ''Con la palla può fare quello che vuole, io l'ho incontrato e penso che sia un ottimo ragazzo: è rispettoso ma determinato e non si arrende mai. So che molti lo hanno indicato come il nuovo Henry, ma a me non piacciono le etichette; deve essere solo se stesso e fare del suo meglio. Sono sicuro che farà bene''.